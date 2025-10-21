Почему Адаму Драйверу не дали сняться в сольнике про Бена Соло

Актёр Адам Драйвер, известный по роли Бена Соло (или Кайло Рена) в трилогии сиквелов «Звёздных войн», рассказал, что, несмотря на концовку девятого фильма, у него и Стивена Содерберга была идея сольника про Бена.

Деталями сюжета Драйвер не поделился но отметил, что в 2021 году он вместе с режиссёром предложили идею фильма президенту Lucasfilm Кэтлин Кеннеди. Она оценила задумку, как и некоторые другие топ-менеджеры компании, однако глава Disney Боб Айгер не оценил концепцию картины.

Мы представили сценарий Lucasfilm. Им понравилась идея. Они полностью поняли нашу точку зрения и то, почему мы это делаем. Мы показали сценарий Бобу Айгеру и Алану Бергману, и они сказали «нет».

Кто знает, каким мог бы быть фильм, если бы в Disney его не забраковали. Вероятно, этого мы уже не узнаем.