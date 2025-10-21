Актер «Тайн следствия» умер за несколько дней до 40-летия

За несколько дней до своего сорокалетия ушел из жизни российский актер театра, кино и ТВ Иван Безбородов.

Как передает сегодня портал "Кино-Театр.Ру", о смерти артиста стало известно с запозданием - Иван умер еще в сентябре.

Безбородов родился в Ленинграде. В 2008-м окончил Санкт-Петербургскую Государственную Академию театрального искусства, СПбГАТИ. С 2007 года - актер Малого драматического театра - Театра Европы.

В списке ролей актера, начиная с дебюта на экране в 2008-м, - почти два десятка проектов: "Дорожный патруль", "Морские дьяволы", "Литейный", главная роль в российско-украинской "Ярости", "Тайны следствия".

Последний раз Безбородов появлялся на экране в 18-м сезоне "Улиц разбитых фонарей", сыграв фокусника Сергея Николаева в эпизоде "Смертельный номер".