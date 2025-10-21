«Шедевр»: Кристиан Бейл назвал свой фильм, который показал бы детям

Известный британский актёр Кристиан Бейл дал неожиданный ответ на вопрос о том, какой из фильмов со своим участием хотел бы показать своим детям. Хотя за свою карьеру он снялся в более чем 50 картинах, Бейл выбрал анимационный проект.

Речь о «Ходячем замке» Хаяо Миядзаки. Немногие знают, но Бейл озвучил в аниме-фильме Хаула.

«Ходячий замок»… Шедевр.

«Ходячий замок» вышел в 2004 году и был признан одним из лучших полнометражных аниме в истории, а также был номинирован на «Оскар». Помимо Хаула, Бейл озвучивал мультфильмы ещё дважды — в 1995 году он работал над «Покахонтас», а в 2023-м дал свой голос одному из героев нового проекта Миядзаки «Мальчик и птица».