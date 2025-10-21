Что Анна Пересильд рассказала о съемках «Алисы в Стране чудес»

Исполнительница главной роли в фильме «Алиса в Стране чудес» Анна Пересильд заявила, что съемки проходили со сложностями, но опыт получился очень интересным.

В понедельник в Москве прошла премьера фильма «Алиса в Стране чудес» — современной экранизации популярного детского аудиоспектакля на стихи Владимира Высоцкого по мотивам сказки Льюиса Кэрролла. Картина «Алиса в Стране чудес» выйдет в прокат 23 октября, билеты уже в продаже.

— Мне не было страшно. Было тяжело, но очень интересно. Не могу сказать, что я боялась высоты или чего‑то такого. Но когда на тебя целый день давит корсет, всё сжимается, это очень больно. Но интересно, — передает слова Пересильд корреспондент «Матч ТВ».

— Я сразу согласилась, потому что это мое любимое произведение. Это моя любимая книжка, моя любимая героиня. И если я и мечтала кем‑то стать в детстве, то это Алисой. Реально! Без шуток. Я очень люблю говорить с собой. И Алиса очень любит говорить с собой. В этом мы с ней похожи, — добавила актриса в эфире «Матч ТВ».

Созданием проекта занимается компания «Медиаслово» в партнерстве с онлайн‑кинотеатром KION и «Газпром‑Медиа Холдингом», дистрибьютор — «Централ Партнершип» (входит в «Газпром‑Медиа Холдинг»). Режиссер проекта — Юрий Хмельницкий («Лед 3»), автор сценария — Карина Чувикова («Между нами химия»).