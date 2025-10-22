Куда пропала актриса, сыгравшая главную роль в сериале «Графиня де Монсоро»

Габриэлла Мариани покорила россиян изысканной красотой в 1998 году, когда на экраны вышли 26 серий отечественного фильма "Графиня де Монсоро". Она исполнила в ленте главную роль. Молодой актрисе прочили великолепную карьеру, но она исчезла также внезапно, как и ворвалась в мир кино.

© ТВ Центр

Мариани, которую на самом деле зовут Габриэлла Марьяновна Ткач (более опытные коллеги посоветовали взять звучный псеводоним), 24 октября исполнится 55 лет. Рассказываем, как она шла к роли мечты и почему добившись успеха решила завязать с кино.

Актриса родилась в 1970 году в городе Бельцы Молдавской ССР. В школе девочку часто дразнили сверстники, потому что она носила очки и была очень высокой. Ее в одиночку воспитывала мама, строгая преподавательница французского языка, отец ушел из семьи вскоре после появления ребенка. Габриэлла не любила вечеринки, даже школьные дискотеки пропускала, по вечерам сидела дома, штудировала учебники французского, а также училась в музыкалке по классу скрипки.

К неожиданно возникшему у девушки желанию стать актрисой мама отнеслась как капризу и совершенно не верила в успех. Она хотела настоять, чтобы дочь тоже стала учительницей, не зря же годами билась над правильным французским произношением. Но Габриэлла поступила в Школу-студию МХАТ, причем с первой попытки.

В кино актриса дебютировала в 1992 году – в фильме "Казино" режиссера Самсона Самсонова. А на съемочную площадку "Графини де Монсоро" попала случайно, словно сама судьба привела ее. На киностудии имени Горького Габриэлла проходила пробы совсем для другого фильма. Фактурную красавицу увидел второй режиссер картины, в итоге подарившей ей оглушительную славу. А ведь до того на роль графини пробовались настоящие звезды отечественного кинематографа.

Мариани признавалась, что на съемках ей приходилось нелегко, в первую очередь психологически. Каждый день нужно было доказывать, что она не просто очередная выпускница театрального, а действительно чего-то стоит. Так что Габриэлла сохранила немало тяжелых воспоминаний о сериале.

Через год после триумфальной премьеры у Мариани возникли серьезные проблемы со здоровьем. Во время болезни актрису поддерживал режиссер и продюсер Андрей Семенов. Мужчина часто навещал Мариани в больнице, трогательно о ней заботился, в итоге покорил сердце Габриэллы и дело закончилось свадьбой.

В 2002 году актриса родила первенца, сына Сашу. Поклонники "Графини де Монсоро" тогда были уверены, что имя мальчику Мариани выбрала не случайно, именно так зовут ее партнера по сериалу, воплотившего на экране графа де Бюсси. Александр Домогаров сыграл интересную роль в жизни Мариани и Семенова: актриса и режиссер познакомились на съемках документального фильма о нем.

После замужества и рождения ребенка Габриэлла продолжила сниматься в кино. Ее активно звали в сериалы. Актриса появилась в роли алчной и стервозной жены бизнесмена в многосерийной мелодраме "Ундина", в роли певицы, влюбленной в киллера, в криминальной ленте "Александр Македонский". Широкой публике также хорошо знакомы такие проекты, как "Танго втроем", "Хозяйка тайги". "Обручальное кольцо", "Псевдоним “Албанец”".

Но актриса чувствовала, что теряет всякий интерес к профессии. Она все больше погружалась в домашние хлопоты. Семенов делал все для того, чтобы жена и сын ни в чем не нуждались. Рассказывают, что он даже подарил Габриэлле звезду в созвездии Скорпиона. Время от времени супруги рассматривают ее в домашний телескоп. Так что нужны работать у Мариани попросту нет.

В последний раз на российских экранах красавица-актриса появилась в 2014 году в сериале "Поиски улик". Сейчас Габриэлла живет в большом доме в Подмосковье и все свое время посвящает близким.