Актер Мизев рассказал о съемках в новом сериале Кончаловского

Актёр Александр Мизев рассказал о съёмках в новом сериале Андрея Кончаловского «Хроники русской революции», в котором он сыграл боевика Лютера.

«В одну из первых смен мы снимали митинг рабочих в двухкилометровом павильоне. Там было огромное количество артистов массовых сцен. Были детально проработанные костюмы, декорации, реквизит. В тот момент я впервые ощутил себя в бунтующей толпе», — заявил он в беседе с «Вечерней Москвой».

Как отметил артист, ему было интересно подмечать незнакомые чувства, которые у него возникали.

По словам Мизева, съёмки также позволили ему воочию увидеть то, о чём он только читал.

Ранее актёр Евгений Ткачук, сыгравший Владимира Ленина в новом сериале Андрея Кончаловского, рассказал, что в процессе работы над ролью читал биографические материалы, смотрел кинохронику и слушал старые аудиозаписи.