«Пока они балдели, он уходил». Как сложилась судьба актера Георгия Вицина

Советский зожник, избегавший компаний, и фанат йоги, обожавший животных, под маской Труса. Георгий Вицин - великий советский актер - умер 22 октября 2001 года в возрасте 84 лет. История жизни актера — в материале tvc.ru.

Георгий Вицин с детства обожал животных. Школа, в которую он ходил, располагалась в заповеднике, и он легко находил общий язык со зверушками.

Худенький, стыдливый Гоша записался в театральный кружок и, сыграв старика в 12 лет, проявил талант перевоплощения. Не менее убедительно у него получилось и в 37 в фильме "Максим Перепелица". Жениха Бальзаминова, которому было 20 лет, изобразил почти в 50. Возраст Вицина был загадкой, настолько точно он использовал грим, костюм, пластику.

Выпускника студии при Театре Ермоловой заметил кинорежиссёр Григорий Козинцев и воскликнул:

"Это же великий Гоголь!"

Вицин всё делал хорошо. Ради кино научился играть в футбол и даже боксировать. Отличная физическая форма позволила ему работать без дублёра. Когда ему сломали рёбра, он доиграл, справившись с болью силой внушения. О том, что Вицин – убеждённый йог, знали не все. Тайное в те годы учение сблизило его с другим поборником здорового образа жизни – Савелием Крамаровым. Вицин считал, что свобода человека – в его сознании и управлении эмоциями. В этом помогало умение подолгу стоять на голове.

В театре актёру широкого диапазона прочили будущее трагика, а кино сделало его комиком. В комедиях Гайдая Вицин семь раз сыграл Труса. Но достаточно было даже одного, чтобы приросла ролевая маска. Народ боготворил Труса, Балбеса и Бывалого и ждал их каждого нового появления.

"К нему вечно приставали всякие забулдыги и пьяницы с фразой "Третьим будешь?" Он отвечал гениально: "Я могу быть только четвёртым, и такова концепция". Пока они балдели, он уходил", - вспоминает киносценарист Яков Костюковский.

Актёр, достоверно игравший пьяниц, терпеть не мог алкоголь. Он не курил, не ел мяса, не пил лекарств, жил по режиму. Втайне от всех лепил из глины и вообще скрывал свою личную жизнь. Единицы знали, что в 19 лет он отбил у педагога, знаменитого мхатовца Николая Хмелёва, жену, которой было 35. С Диной Тополевой он прожил несколько лет. А расставшись, заботился о ней, даже когда женился на Тамаре Мичуриной. В новом браке родилась Наташа, ставшая художницей. Именно ей Вицин приносил цветы от поклонниц.

"Для натюрмортов", – говорил он дочке.

"Однажды он вдруг спросил у меня: "А какой любимый ваш костюм?" Я как-то задумался, а он сказал: "У меня любимый костюм – пижама", - вспоминает Костюковский.

Георгий Вицин обрёл свободу от человеческих страстей. Он избегал компаний, задушевным беседам с коллегами предпочитал крепкий сон в декорациях. Выйти из дома его могли заставить лишь собаки и птицы, которых он кормил каждый день. Говорят, он был счастлив, несмотря на то, что не достиг главной мечты – "прожить жизнь незаметно".