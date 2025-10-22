Никита Ефремов рассказал о блате, зависти и комплексе неполноценности

Никита Ефремов стал героем очередного выпуска YouTube­-шоу Fametime TV Лауры Джугелии. Премьера состоялась 21 октября 2025 года.

- Никита Ефремов — один из самых востребованных актеров сегодня, продолжатель знаменитой династии, очень талантливый, глубокий и рефлексирующий человек, - говорит ведущая. - Это интервью с самого начала пошло не по плану. Я, конечно, слышала, что наш герой — человек закрытый, умеющий уходить от прямых ответов и выстраивать границы, но чтобы настолько — нет. Думаю, со временем этот разговор можно будет показывать как мастер-класс по умению отвечать, когда отвечать на самом деле не хочется.

Никита рассказал о своей работе, как погружается в роли и «избавляется» от персонажей, о зависти к успехам коллег, и как это чувство работает триггером. В частности, актер признался, что не прошел кастинг в сериал «Тайлер Рейк» и сам отказался от съемок в сериале «Слово пацана», а также довольно редко смотрит кино.

Лаура и ее гость много говорили о психологии и принятии себя. Никита заявил, что страдает комплексом неполноценности и уже семь лет работает с психологом, а также серьезно относится к своему «внутреннему ребенку».

Не обошлось и без обсуждения актерских династий и блата в профессии. Никита признался, что сам никогда ни о чем не просил своего отца, а принадлежность к актерской династии скорее заставляла его доказывать, что он сам чего-то стоит.

Впрочем, на многие вопросы ведущей Ефремов действительно не ответил, либо уходя от ответа, либо впрямую отказываясь говорить, например, о личной жизни, своем отце Михаиле Ефремове и истории с трагическим ДТП и тюремным сроком и т.д.