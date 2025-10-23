В Сухуме вспоминают режиссера Ольгу Дубинскую

В Сухуме - столице Республики Абхазия, 23 октября на улице Воронова появится мемориальная доска в честь русского кинорежиссера Ольги Дубинской, что жила и творила в Абхазии. Поэт Расул Гамзатов говорил о ней:

"Есть женщины, которые прокладывают путь мужчинам. Они не вводят их дух в искушение, а заставляют высоко летать, потому что их душа еще выше".

Кинорежиссер Ольга Дубинская ушла из жизни в 2012‑м в своей сухумской квартире за три недели до своего 44-летия. Глубокий след, оставленный ею в культуре Абхазии, остался. Здесь, в Абхазии, она не просто жила.

"Она приехала сюда, когда страна была полуразрушена, вскоре после войны. Она увидела не ужас и страх поверженного города, что видели в основном другие документалисты, она увидела яркие краски жизни, пробивавшиеся сквозь развалины", - вспоминает ее муж, писатель и драматург Дмитрий Минченок.

Ее камера ловила не смерть, а жизнь: в ее фильмах - лица актеров театра им. Самсона Чанба, что в минуту опасности стали воинами. Она посвятила уникальной стране шестьдесят эссе, восемь фотографических циклов, сняла короткометражный музыкальный фильм на песню Сергея Кириллова: "Моей победой будешь ты живая" - на основе фронтовой хроники медсестры и филолога Тали Джапуа.

Республика стала для нее второй родиной. Ее фильм "Страсти по Владиславу", посвященный первому президенту Абхазии и озвученный Георгием Тараторкиным, - это подлинная картина дружбы народов, за которую она получила Гран-при кинофестиваля "Страна Души" из рук режиссера Сергея Говорухина.

"Думаете, кинодокументалисту сегодня важнее всего то, что хранят архивы? Но душа человека - самый главный документ, ее страдания и делают эти документы подлинными", - говорила Ольга, принимая приз…

Она вывезла абхазский театр на сцены Румынии, Болгарии, Беларуси, пробивая информационную блокаду, объявленную Абхазии после войны в начале девяностых.

Ольга была из тех, кто ломает стены. В Москве она основала Центр содействия культуре Кавказа, чтобы показать подлинные богатства этого "заповедника чести и мужества". Ее наградили абхазским орденом "Ахьдз-апша - Честь и Слава". Именно в те годы она подружилась и нашла поддержку в лице Расула Гамзатова.

Идея создания мемориальной доски в честь Ольги Дубинской принадлежит сподвижникам первого президента Абхазии и ее ближайшим друзьям: Гули Кичба, возглавившей народное движение "Матери Абхазии за мир и социальную справедливость", генералу Аслану Кобахия, ученому-филологу Тали Джапуа, народному артисту Абхазии Кесоу Хагба, Темуру Надарая, одному из лидеров ветеранского движения "Защитники". Их поддержало городское собрание и мэр Сухума Тимур Агрба. Автор барельефа - скульптор Виталия Джения. Абхазский поэт Геннадий Аламиа подготовил книгу, посвященную Ольге. 23 октября, в день ее рождения, Сухум вспомнит режиссера Дубинскую, которой сегодня было бы всего 58. Мемориальная доска станет не просто знаком ее памяти, а символом российско-абхазской судьбы, сплетенное и ее судьбой, взглядом, страстью. Расул Гамзатов говорил о женщинах, которые окрыляют. Вот и ее полет - все еще длится.