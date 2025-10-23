Кого зрители назвали самой харизматичной актрисой советского кино

Россияне назвали самых обаятельных и запоминающихся актрис, чья карьера началась еще во времена советского кинематографа. Голосование помогло определить тех, кто оставил самый сильный след в сердцах зрителей, пишет «7 дней».

Лидером рейтинга стала Алиса Фрейндлих, получившая 61% голосов. Роль Людмилы Прокофьевны Калугиной в фильме «Служебный роман» стала для нее переломной — именно после этой работы актрису полюбила вся страна. До этого Фрейндлих чаще появлялась во второстепенных ролях, хотя уже имела репутацию признанной театральной звезды. Сегодня ее с одинаковой теплотой вспоминают и как элегантную Анну Австрийскую из «Д’Артаньяна и трех мушкетеров», и как остроумную пенсионерку Баранову из картины «Карп отмороженный».

На втором месте оказалась Лариса Удовиченко, набравшая 15%. Настоящая популярность пришла к ней после выхода легендарного сериала «Место встречи изменить нельзя», где она блестяще воплотила образ Маньки Облигации. Любопытно, что именно актриса настояла на участии в этом амплуа, хотя режиссер Станислав Говорухин изначально видел ее в другой роли.

Третью позицию заняла Наталья Варлей, получившая 11% голосов. Всесоюзное признание принесла ей роль Нины — обаятельной студентки и спортсменки — в комедии Леонида Гайдая «Кавказская пленница». Тогда 19-летняя артистка цирка сумела обойти сотни претенденток и после триумфа фильма окончательно посвятила себя актерской профессии.

На четвертой строке рейтинга — Марина Неелова (5%), покорившая публику еще в годы учебы. Ее дебют в картине «Старая, старая сказка» продемонстрировал исключительный диапазон актрисы: ей удалось создать три совершенно разных образа. С тех пор Неелова прочно закрепилась среди самых любимых исполнительниц советского экрана.

Пятерку завершает Наталья Селезнева (4%). Свою кинокарьеру она начала еще ребенком, однако настоящая слава пришла к ней благодаря участию в телепередаче «Кабачок „13 стульев“» и в культовых комедиях Леонида Гайдая — «Операция „Ы“» и «Иван Васильевич меняет профессию».

Уточняется, что в десятку самых харизматичных советских актрис также вошли Нонна Мордюкова, Людмила Гурченко, Маргарита Терехова, Валентина Теличкина и Лариса Гузеева.

Читайте также: Кинорежиссер объяснил роль российского кино как инструмента мягкой силы