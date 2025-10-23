Определен топ-5 самых харизматичных советских актеров

Александр Абдулов признан самым харизматичным отечественным актёром по мнению пользователей соцсети «Одноклассники» и зрителей телеканала «Мосфильм. Золотая коллекция».

© Абдулов в «Обыкновенном чуде»

В результате голосования определился топ-5:

Александр Абдулов — 48%.

Игорь Костолевский — 16%.

Олег Янковский — 15%.

Олег Басилашвили — 10%.

Олег Меньшиков — 5%.

Почти половина респондентов (48%) отдала свои голоса за Александра Абдулова, который в итоге возглавил рейтинг. Статус красавца и романтического героя закрепился за актёром после роли Медведя в «Обыкновенном чуде» Марка Захарова. С этой картины начался и взлёт в карьере исполнителя. Известно, что режиссёру пришлось долго уговаривать Абдулова пройти пробы, ведь в его багаже было уже много неудачных попыток. «Меня пробуют, а берут Костолевского», — в шутку сказал он Захарову.

Игорь Костолевский, ещё один признанный красавец советского кинематографа, получил поддержку 16% участников опроса и занял второе место в пятёрке победителей голосования. Зрительскую любовь ему принесли невероятно обаятельные герои фильмов «Звезда пленительного счастья», «И это всё о нём», «Безымянная звезда», «Гараж», «Тегеран-43», «Законный брак». В этом году Игорь Матвеевич отметил 77-й день рождения, он по-прежнему активно работает в кино и на сцене родного Театра имени Маяковского.

На третьем месте оказался Олег Янковский (15% голосов). Кинокарьера Олега Ивановича началась со счастливого случая. Будучи 23-летним актёром Саратовского театра драмы, он находился на гастролях во Львове. В то же время туда приехал Владимир Басов, подбиравший натуру для съёмок картины «Щит и меч». Режиссёр обратил внимание на Янковского, сидевшего в ресторане гостиницы, а вскоре прислал ему приглашение попробоваться на роль Генриха Шварцкопфа. Почти сразу исполнитель снялся в драме «Служили два товарища», где сыграл красноармейца Некрасова. Оба фильма вышли на экраны в 1968 году, принесли артисту заслуженную популярность и задали высокую планку актёрского мастерства, которую он не снижал в течение всей своей творческой жизни.

Четвёртую позицию в рейтинге (10% респондентов) занимает Олег Басилашвили, которому всегда великолепно удавались и положительные, и отрицательные киногерои. Невероятной концентрацией харизмы Олега Валериановича стала роль Воланда, которую он сыграл в телесериале «Мастер и Маргарита».

Замыкает пятёрку победителей Олег Меньшиков (5% голосов). В своё время он буквально ворвался в ряды самых популярных советских актёров в образе аспиранта Костика Ромина из «Покровских ворот». Сейчас Олег Евгеньевич успешно сочетает кинокарьеру, занятость в спектаклях, работу на посту художественного руководителя Театра имени Ермоловой и преподавательскую деятельность в ГИТИСе.

Также в ходе опроса поклонники советского кино отдали свои голоса за Андрея Миронова, Леонида Куравлёва, Юрия Яковлева, Валентина Гафта и Никиту Михалкова, которые вместе с победителями вошли в десятку самых харизматичных отечественных актёров.

Опрос проводился в официальной группе телеканала «Мосфильм. Золотая коллекция» в соцсети «Одноклассники». В нём приняли участие 4041 респондент всех возрастов.