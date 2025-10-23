Повороты судеб: что стало с актерами «Буратино» спустя 45 лет

Советский актёр Дмитрий Иосифов получил широкую популярность после выхода культового фильма «Приключения Буратино». Сыгравший главного героя, он быстро стал востребованным и популярным артистом. Как сложилась его судьба и судьбы других актёров знаменитого и любимого многими фильма — читайте в нашей статье.

От куклы до режиссёра

Дмитрий Иосифов родился в Минске в семье инженера и биолога. Его родители никак не были связаны с миром творчества. Более того, сам мальчик мечтал о спортивной карьере. В школьном возрасте Дмитрий занимался фигурным катанием.

Во время одной из тренировок будущую звезду экранов и заметил ассистент режиссёра, пришедший просто покататься на коньках. Мальчику предложили сняться в кино, и Дмитрий согласился. Изначально его пробовали на роль Арлекино, но вскоре режиссёр понял — Дмитрий отлично справится с главной ролью.

Несмотря на то, что съёмочный процесс мальчику не нравился, и он даже просил бабушку забрать его домой, все сцены были сыграны удачно.

После выхода «Приключений Буратино» в прокат Иосифов проснулся знаменитым. Предложения о съёмках поступали одно за другим, и отказаться мальчик не смог. Ради новой профессии ему пришлось расстаться с профессиональным спортом и свободное от учебы время посвятить работе на площадке.

После школы Дмитрий решил поступать в технический ВУЗ, но в итоге передумал и стал студентом ВГИКа. Получив диплом, он продолжил сниматься в кино, однако главные роли остались в прошлом. Переплюнуть успех Буратино не вышло.

Тогда Иосифов переключился на режиссуру. Сначала он выпускал рекламные ролики, а в начале нулевых начал снимать телешоу. Второй сезон реалити «Последний герой» — его работа.

А затем бывший артист решил переключиться на съёмки кино. Снятые им картины быстро обрели успех. Иногда Дмитрий снимается в эпизодических ролях, но о большом возвращении на съёмочную площадку не думает.

Мальвина, дизайнер и счастливая мать

Исполнительница роли Мальвины Таня Проценко родилась в Москве. Отец девочки работал руководителем управления документальных фильмов при Госкино СССР. Таня часто бывала на съёмочной площадке и прекрасно знала, как создаётся кино.

В школьные годы она постоянно участвовала в школьных постановках, мечтая стать артисткой. Роль Мальвины подарила ей такую возможность.

Однако всесоюзная популярность отразилась на жизни Татьяны не так, как она себе это представляла. На улице её узнавали как Мальвину, и многие даже не знали настоящего имени юной артистки.

В итоге Проценко отказалась от идеи продолжать путь актрисы. Она окончила сценарно-киноведческий факультет, занималась дизайном и работала редактором.

Однако в 2018 году у знаменитости диагностировали рак. Длительная борьба не принесла результата, и в мае 2021 года в возрасте 53 лет актрисы не стало.

Пьеро и клиники в Израиле

Роман Столкарц, сыгравший Пьеро, родился в Минске. Его родители — потомственные врачи. Несмотря на это, мальчик с раннего детства проявлял интерес к творчеству. Родные поддерживали увлечения сына, но при этом напоминали: прежде всего — солидное образование.

Успешная роль Пьеро могла принести Столкарцу десятки других, но по иронии судьбы она стала первой и единственной. Свою жизнь юноша решил связать с медициной, продолжив семейное дело.

После школы Роман получил диплом педиатра. Во время учёбы в медицинском университете он активно участвовал в кружке самодеятельности.

А затем он неожиданно для всех переехал в Израиль, где живёт по сей день. Столкарц основал две собственные клиники, полностью посвятив себя медицине. О съёмках в кино он не думает, называя роль Пьеро прекрасным опытом и тёплым воспоминанием

Пудель, улетевший в Канаду

Томасу Аугустинасу в «Приключениях Буратино» досталась роль пса по кличке Артемон. Мальчик родился в Вильнюсе и о кинокарьере даже не мечтал. Его страстью был баскетбол, в котором он добился немалых успехов и даже стал капитаном команды.

Однажды он «ради интереса» решил посетить кинопробы. Мать Томаса была против, но всё же позволила сыну попробовать свои силы. К его большому удивлению его утвердили на роль Артемона. Однако после съёмок Аугустинас отказался от актёрской карьеры.

Вскоре семья приехала в Канаду, а Томас окончил бизнес‑школу. В России он несколько лет работал менеджером и представителем зарубежных корпораций. Позже он вернулся в Канаду, где основал собственную фирму по обслуживанию логистических стартапов.

Несмотря на многочисленные предложения, от работы в кино Аугустинас отказывается. Он отметил, что Артемон должен остаться в детстве. При этом Томас ежегодно жертвует часть своего дохода в фонд поддержки молодых актёров Белорусской академии искусств.

Томас отмечает: так он помогает юным артистам прикоснуться к мечте, вспоминая свой актёрский опыт с теплом и нежностью.