Сигурни Уивер оценила сценарий «Мандалорца и Грогу» по «Звездным войнам»

Издание Empire взяло интервью у звезды серии фильмов «Чужой» и «Аватар» Сигурни Уивер. Она рассказала о своей роли в «Мандалорце и Грогу» — новой картине во вселенной «Звёздных войн».

По словам актрисы, она влюбилась в сценарий ленты, но совершенно не разбиралась в космической саге. Тогда она обратилась к режиссёру проекта Джону Фавро, который посоветовал ей посмотреть оригинальный сериал «Мандалорец». Уивер удивилась, что по этой истории есть целый проект с тремя сезонами.

«Просто влюбилась в сценарий фильма. Сказала Джону Фавро: "Я ничего не знаю об этом мире". Он ответил: "Ты можешь посмотреть сериал". Я удивилась: "Оказывается, есть сериал!"».

Фильм «Мандалорец и Грогу» выйдет в мировом прокате 22 мая 2026 года. Лента выступит продолжением знаменитого сериала и расскажет о новых приключениях персонажа Педро Паскаля и Малыша Йоды. Картина станет первым фильмом по «Звёздным войнам», который выйдет в кинотеатрах с 2019 года, когда состоялась премьера девятого эпизода с подзаголовком «Скайокер. Восход».