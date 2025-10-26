Сын Киллиана Мерфи получил первую главную роль

17-летний Аран Мёрфи, сын обладателя «Оскара» Киллиана Мёрфи, получил первую крупную роль в предстоящей драме «Война», совместного производства Sky и HBO. Молодой актер исполнит главного героя Габриэля, а его экранными партнерами станут звезды уровня Доминика Уэста и Сиенны Миллер.

Сюжет сериала обещает быть насыщенным: по сценарию Джорджа Кэя, известного по триллеру «Захваченный рейс», две престижные лондонские юридические фирмы — Catcharts и Taylor & Byrne — сталкиваются в «бракоразводном процессе века». На кону — миллионы, репутация и личные судьбы.

Агентство Арана Мёрфи подтвердило новость, подчеркнув, что юный актер готов к сложной драматической роли, которая потребует мастерства и эмоциональной глубины. Для самого Арана это первый крупный проект, который может стать началом долгой карьеры в кино.

Напомним, Киллиан Мёрфи в 2024 году получил награду лучшего актёра за роль в фильме «Оппенгеймер» Кристофера Нолана.