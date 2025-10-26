Сидни Суини высказалась о третьем сезоне «Эйфории»

Издание Variety взяло интервью у звезды сериала «Эйфория» Сидни Суини. Она рассказала о работе над третьим сезоном знаменитого шоу.

По словам актрисы, она испытала ностальгические ощущения от возвращения в продолжении сериала. Суини была рада вернуться к людям, с которыми она снималась, когда ей было 20 лет.

Прошло довольно много времени, я думаю, три-четыре года с момента, когда я снималась в «Эйфории». Такое чувство, будто я возвращаюсь домой к семье. Я взрослела с ними с 20 лет. Мне было 20, когда я снималась в первой серии, так что видеть многих людей с того времени очень успокаивает.

«Эйфория» — американский подростковый драматический сериал, главные роли в котором исполняют Зендея, Сидни Суини, Джейкоб Элорди и другие популярные актёры. Изначально третий сезон должен был выйти ещё в начале 2025 года, однако производство отложили из-за забастовок сценаристов и занятости основного каста. Премьера продолжения состоится в 2026 году.