Умерла легендарная актриса из США, заставшая Первую мировую войну

На 101-м году жизни умерла одна из звезд Золотого века Голливуда Джун Локхарт.

© скриншот из сериала «Агенты А.Н.К.Л.»

Как сообщает People, актриса умерла 23 октября в 21:20 по местному времени в городе Санта-Моника штата Калифорния. Ее дочь Элизабет и внучка Кристианна были рядом с ней в момент смерти и подтвердили, что это произошло по естественным причинам.

В 1938 году актриса появилась вместе с родителями в фильме "Рождественская история".

Ее фильмография насчитывает 159 ролей в кино и на телевиденье. Локхарт исполнила роли в фильмах "Встреть меня в Сент-Луисе" (1944), "Женщина-волк из Лондона" (1946) и др. На телевидении она сыграла в культовых шоу "Лесси" (1954–1973), "Затерянные в космосе" (1965–1968) и др.

Джун Локхарт являлась одной из звезд "Золотого века Голливуда" – периода расцвета американского кинематографа примерно с 1930-х до конца 1950-х годов.

Актриса была удостоена двух звезд на Голливудской аллее славы – за вклад в кинематограф и телевидение.

Ранее сообщалось, что легендарный музыкант Пол «Эйс» Фрейли умер в возрасте 74 лет. Он считается одним из основателей знаменитой рок-группы Kiss.