Кустурица снимет три фильма по произведениям русских писателей

Сербский режиссер Эмир Кустурица в воскресенье, 26 октября, заявил, что в 2026 году начнет снимать три фильма по мотивам литературных произведений русских писателей. Первым он снимет в Сербии «Последний срок» по повести Валерия Распутина.

После этого режиссер приедет в Россию и снимет фильмы по романам «Лавр» и «Преступление и наказание» русских писателей Евгения Водолазкина и Федора Достоевского. Об этом он заявил во время беседы с журналистами на Международном форуме сотрудничества, передает «Коммерсантъ».

25 мая стало известно, что польские режиссеры Малгожата Шумовская и Михал Энглерт снимут фильм «Идиоты» о жизни Федора Достоевского. Производством ленты займется компания The Match Factory. Сюжет фильма будет основан на романе писателя Эндрю Д. Кауфмана «Жена игрока: Правдивая история любви, риска и женщины, которая спасла Достоевского».

11 мая Эмир Кустурица посетил кинопарк «Москино» в Москве и высоко оценил его, назвав парк уникальным местом для натурных съемок. Кроме того, кинематографист выразил намерение использовать площадку для своих будущих проектов.