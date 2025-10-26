WB выдвинула Джека Блэка на «Оскар» за роль в «Minecraft в кино»

Чемпионат.com

Компания Warner Bros. продвигает успешный фильм «Minecraft в кино» на премию «Оскар». Студия опубликовала список номинаций, на которые претендует картина.

Джека Блэка выдвинули на «Оскар»
© Чемпионат

Звезду ленты Джека Блэка хотят номинировать на «лучшую мужскую роль». Другого исполнителя титульного персонажа Джейсона Момоа продвигают на «лучшего актёра второго плана». Картину также предложили номинировать в категории «лучший фильм» и «лучшие визуальные эффекты».

«Minecraft в кино» вышел в мировом прокате в апреле 2025 года. Картину высоко оценили зрители, но критики остались к фильму равнодушны: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 47% свежести от обозревателей и 85% от зрителей. Лента также стала успешной в прокате, собрав более $ 950 млн при бюджете $ 150 млн.