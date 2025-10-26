Ребел Уилсон станет солисткой «Девчачьей группы»

Дженнифер Кулидж, Николь Шерзингер и Ребел Уилсон снимутся в фильме «Девчачья группа» (Girls Group). Как сообщает Deadline, Ребел выступит также в качестве сценариста, режиссёра и продюсера музыкальной комедии. Первой фотографией со съемочной площадки со своими коллегами Уилсон поделилась в соцсетях 24 октября 2025 года.

Ребел сыграет поп-диву, которую выгнали из реюнион-тура её собственной женской группы и приговорили к общественным работам по решению суда. Она использует это, чтобы вернуться в строй, готовя группу неудачливых девушек-подростков к прослушиванию на крупном лейбле.

Ранее объявленный актёрский состав включает также Рэндалла Пака, Шеридан Смит, Джейми Ли О’Доннелл, Гуза Кхана, Джолин Блэлок и Лорен Грей. Эшли Робертс из Pussycat Dolls, Мелани Чисхольм из Spice Girls и Шазней Льюис из All Saints сыграют солисток той самой воссоединившейся группы Girlfriends вместе с Ребел.

«Девчачья группа» станет вторым режиссёрским проектом Уилсон после не слишком успешного дебют «Деб» 2024 года.