Энтони Хопкинс рассказал, как бросил пить

87-летний актёр и режиссёр Энтони Хопкинс во время интервью вспомнил историю, как потерял интерес к алкоголю. Это произошло 29 декабря 1975 года.

По словам Хопкинса, в тот день он водил машину пьяным и мог даже убить кого-нибудь. В один момент он понял, что у него алкоголизм, и попросил помощи у своего агента.