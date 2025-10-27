Названы причина и обстоятельства смерти актера Геннадия Назарова

Причиной смерти российского актера театра и кино, педагога ГИТИСа Геннадия Назарова стала тяжелая болезнь почек. Ее характер не уточняется.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу института, 58-летний Назаров скончался в больнице.

Весной этого года Назаров потерял жену - режиссера Наталью Назарову.

Назаров более 20 лет преподавал актерское мастерство. Служил в Театре на Малой Бронной, играл в "Ленкоме".

Также известен ролями в фильме "72 метра", сериалах "Каменская", "Марш Турецкого", "Д.Д.Д. Досье детектива Дубровского", "Дальнобойщики" и других - всего почти сорок экранных ролей.

Более 15 лет Назаров не играл - из-за болезни, но продолжал преподавать.