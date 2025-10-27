На 85-м году жизни скончался заслуженный артист РСФСР Юрий Машкин. О смерти актера сообщил Театр драмы им. М. Горького в г. Самаре, в котором он служил до недавнего времени. Причина смерти не раскрывается.

"Творчество Юрия Машкина отличала высокая исполнительская культура, создаваемые актером образы были всегда самобытны, разнообразны и надолго запомнятся зрителям. Наши соболезнования родным, друзьям и близким", - говорится в некрологе.

Юрий Машкин родился в 1941 году, окончил театральную студию при Кемеровском областном драматическом театре им. А.В. Луначарского. Дебютировал на сцене Новокузнецкого драмтеатра. Он служил в театрах Кемерова, Перми, Челябинска, Кирова, в Ленинградском театре имени Ленсовета. С 2007 по июль 2025 года - в Самарском академическом театре драмы им. М. Горького.

Среди киноролей - "Центровой из поднебесья", "Формула памяти", "Жизнь и судьба", "Зоя".