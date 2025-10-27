Умер актер из «Утомленных солнцем» Андре Умански

Скончался Андре Умански, французский актер театра, кино и ТВ, начиная с 1950-х снявшийся в ряде проектов, ставших культовыми. Кроме того он был артистом дубляжа, озвучания и театральным режиссером.

В титрах артист также значился как Андре Думански и Андрей Уманский.

В его портфолио - "Призрачное счастье", "Макбет" 1959-го, масштабный международный исторический фильм "Аустерлиц", советско-французская картина "Нормандия-Неман", интригующий классический детектив "Дама в очках и с ружьем в автомобиле" (Бернард Торр), "Фигаро здесь, Фигаро там" 1972-го, "Комиссар Наварро", "Мегрэ" 1990-х, линейка "Горец", "Утомленные солнцем" Михалкова (Филипп) - всего более 80 картин. Полный список работ - свыше 130.

Умански умер еще месяц назад, но профильные базы обратили на это внимание лишь сейчас. В частности - пометка появилась на портале IMDb.

Артист отошел в Париже, ему было 92 года.