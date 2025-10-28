Тимофей Трибунцев и Анна Михалкова снимаются в музыкальной сказке «Щекотун»

К съемкам к съёмкам полнометражного фильма «Щекотун» приступила кинокомпания Lookfilm. Музыкальная сказка о смелости, воображении и чуде, которое может произойти даже в обычной школе, станет режиссёрским дебютом Сергея Февралёва, одного из самых известных художников-постановщиков российского кино («Злой город», «Летучий корабль», «Хитровка. Знак четырёх»). Главные роли в фильме исполняют Тимофей Трибунцев, Анна Михалкова и Елисей Чучилин («Майор Гром», «Каруза»).

История начинается с появления в школе странного кукольника (Тимофей Трибунцев) с чемоданом и песнями. Его представление нарушает привычный порядок и превращает школьный актовый зал в пространство фантазии, где оживают декорации, появляются карлики и дракон. За этим чудом наблюдает строгая, но не лишённая тепла завуч (Анна Михалкова) и мальчик (Елисей Чучилин), которого задирают одноклассники и не понимают взрослые. Именно он — случайный зритель — неожиданно оказывается внутри сказки и должен пройти путь героя, чтобы победить не чудовище, а собственный страх.

Сергей Февралёв:

«Сценарий «Щекотуна» родился из моей старой театральной пьесы. Когда-то я ставил спектакли и писал для них песни — оттуда всё и началось. Мне хотелось вернуть в кино ту простую магию, когда чудо рождается из обычных вещей. Это сказка про то, что важно не отчаиваться и не боятся. Она про людей, которые совершают поступки, даже если никто не верит в их успех».

Анна Михалкова:

«Моя героиня — женщина, которая когда-то мечтала быть актрисой, а теперь работает в школе и пытается вернуть другим то, что сама потеряла — веру в чудо. Для меня “Щекотун” — история про второе дыхание, про то, как важно не гаснуть».

Елисей Чучилин: