Умер актер Феликс Дадаев, «последний двойник Сталина»

Ушел из жизни Феликс (Газават) Дадаев, народный артист Дагестанской АССР, заслуженный артист РСФСР, актер, танцор, конферансье, мастер разговорного жанра, с 1957 года - артист "Москонцерта".

В 1988 году Дадаев сыграл Иосифа Сталина в культовой ленте Шахназарова "Город Зеро".

О кончине Феликса Дадаева сообщил портал "Кино-Театр.Ру".

По информации MK.RU, 102-летнего артиста, которого называли двойником генералиссимуса, похоронили под Подольском - на кладбище Красная Горка. Как поясняет издание, Дудаев, как считается, был одним из последних двойников Сталина "и изображал вождя после войны и до самой своей кончины".

Дадаев родился в 1923 году в высокогорном ауле, вскоре семья перебралась в Махачкалу. Выступал на сцене с детства - в ансамбле Сулеймана Стальского "Лезгинка". В Великую Отечественную работал с фронтовой концертной бригадой.