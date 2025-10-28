Звезда «Шан-Чи и легенда десяти колец» Симу Лю объяснил опасность ИИ в кино

Актёр Симу Лю, известный в том числе по фильму «Шан-Чи и легенда десяти колец», рассказал, чем опасно применять ИИ в кинопроизводстве.

По словам Лю, если, к примеру, менять актёров на заднем плане искусственным интеллектом, то это лишит лишает людей возможности приобретать навыки, необходимые для того, чтобы стать профессиональными актёрами.

Думаю, если я смог извлечь уроки из этого опыта как актёр массовки, то сколько других людей делают то же самое? Лишая мир актёров массовки, вы также лишаете людей возможности перенять эти навыки…

Лю подчеркнул, что кино — это творческая среда, в которой использовать ИИ точно недопустимо в любом его виде. Особенно, если это касается актёров.