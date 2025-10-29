Умерший Роман Попов появится в пяти новых фильмах

Состояние актера резко ухудшилось в октябре. После операции Роман впал в кому, из которой выйти не удалось.

Звезда «Полицейского с Рублевки» Роман Попов скончался 28 октября на 41-м году жизни вследствие осложнений, вызванных раком мозга.

Несмотря на долгое противостояние болезни, включая курс химиотерапии в сентябре, Попов не смог победить недуг. Состояние актера резко ухудшилось в октябре, что привело к госпитализации и операции. После Роман впал в кому, из которой выйти не удалось.

Незадолго до смерти Попов успел завершить работу над пятью новыми фильмами. Одним из них станет новогодняя кинокартина «Письмо Деду Морозу» с участием Натальи Орейро. Премьера запланирована на 27 ноября. Съемки фильма завершились в прошлом году.

В августе Попов столкнулся с рецидивом рака мозга. В июне у Романа снова случился судорожный приступ.