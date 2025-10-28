«Мечтаю сняться с Ди Каприо». Ойдин Юсупова рассказала о своем пути в кино

Новый комедийный сериал «День семьи» стартовал на телеканале ТНТ. Это история о большой дружной семье — родителях и их взрослых детях, которые постоянно попадают в комичные обстоятельства. Одну из главных ролей исполнила Ойдин Юсупова. «Вечерняя Москва» пообщалась с актрисой.

— Ойдин, расскажите, как вы попали в проект.

— В «День семьи» я попала через кастинг. Мне позвонил мой агент и сказал, что один российский кастинг-директор просит снять пробы на российский сериал. Я отправила, а потом меня попросили приехать в Москву — сказали, что режиссер хочет посмотреть и снять еще пробу. Я, конечно же, очень волновалась, когда отправлялась в Москву! Мы сняли живые пробы, и мне обещали сообщить, прошла я в проект или нет. И вот сообщили (улыбается).

— Это ваша первая работа после длительного перерыва. Почему вы решили вернуться в кино?

— Я вернулась в 2022 году в индустрию после длительного перерыва. По правде говоря, я хотела бросить кино… но не смогла. Я только еще больше убедилась в том, что без кино моя жизнь теряет смысл. Однако «День семьи» — это мой первый российский проект.

— Когда появилось желание двигаться в эту сторону? Может быть, вы дружили с кем-то из российских актеров до съемок?

— У меня всегда было желание пробовать себя в зарубежных фильмах. Особенно в последний год эта мысль никак не покидала меня. А что касается дружбы, то до съемок сериала «День семьи» я никого не знала и у меня не было друзей среди российских актеров и режиссеров.

— В сериале раскрывается множество узбекских традиций. Подсказывали ли вы что-то авторам?

— Да! Были некоторые моменты, когда режиссер спрашивал у меня некоторые вещи. Мне было очень приятно и интересно ему подсказывать!

— С помощью вашей героини поднимается множество стереотипов о людях из Средней Азии — все это подается в форме шутки. Как вы думаете, что авторы хотели донести этой темой?

— Конечно, среди нас есть и очень скромные люди — именно такие, какими нас представил автор в сериале, но нас таких немного. Что касается того, как мой народ представляют родители моего кинопарня Арсения Робака, то тут, конечно, только юмор.

— В качестве камео в сериале появляются одни из самых известных комиков — Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов. Как прошло знакомство с юмористами?

— Я их просто обожаю! Азамат и Денис — очень общительные и дружелюбные ребята, особенно Денис. Они, как всегда, гениально сыграли свои роли. Кстати, Азамат — казах, и наши национальные традиции во многом очень сильно схожи.

— У каждого артиста есть роль мечты — какая она у вас?

— Я до сих пор мечтаю сняться с Леонардо Ди Каприо в одном фильме! Также я бы очень хотела поработать с режиссерами Мартином Скорсезе и Стивеном Спилбергом.

— Какие российские фильмы ваши любимые? А какие узбекские картины вы могли бы посоветовать для знакомства с вашей культурой?

— Я обожаю фильм «Москва слезам не верит»! Также мне нравятся «Мажор» и «Я ничего не помню». Из узбекского могу посоветовать «Бунт невесток» и исторический фильм «Я и есть Джалолиддин».

— Какими картинами c вашим участием вы особенно гордитесь?

— «Строптивая девушка», «Грустные глаза» и «Цветок цыганки». Когда вы поняли, что хотите стать актрисой? Как к этому пришли? Я с детства мечтала стать актрисой! Особенно после того, как увидела фильм «Титаник», я только и думала, как и с чего же мне начать? Правда, мой отец был очень строгим человеком и не разрешал мне сниматься в кино. И я, сама того не желая, поступила в Государственный университет мировых языков. Когда я училась на первом курсе, меня заметил самый топовый режиссер Узбекистана и пригласил на главную роль в своем фильме, который стал хитом в 2004 году. Вот так я проснулась знаменитой!

— Какие рабочие отношения сложились у вас с вашим киномужем Арсением Робаком?

— Наши рабочие отношения с Арсением сложились очень хорошо! Если говорить честно, до того как я узнала, кто будет моим партнером, я переживала, что придет какой-нибудь капризный актер, с которым я не смогу наладить отношения. Но нет! Арсений Робак с первого дня съемок очень дружелюбно относился ко мне, а первые впечатления о нем у меня сложились очень классные.

Досье

Узбекская актриса и певица Ойдин Юсупова родилась 13 ноября 1984 года в Джизакской области Узбекской ССР. В 2005 году окончила Узбекский государственный университет мировых языков. Затем ушла в сферу искусства. В 2012 году начала певческую карьеру. Дебютировала на экране в фильме «Твои глаза грустны», после чего получила первую узнаваемость. В 2007-м сыграла в фильме «Совесть».