Умер режиссер и актер Андрей Гриневич

В возрасте 69 лет умер советский и российский режиссер, актер, артист дубляжа Андрей Гриневич.

О кончине Гриневича сообщает Telegram-канал "Русский дубляж". Уточняется, что актер в последнее время тяжело болел и поэтому как актер уже не работал, но до последнего участвовал в проектах в качестве режиссера дубляжа.

В числе актеров, которых озвучивал Гриневич - Брюс Уиллис, Алек Болдуин, Чарли Шин, Шон Коннери, Майкл Мэдсен, Дэннис Куэйд, Мел Гибсон, Джеффри Дин Морган, Антонио Бандерас, а также Владимир Шевельков в фильме "Гардемарины, вперед!", многие другие.

Снялся в ряде фильмов и сериалов: "Плюмбум, или Опасная игра", "Победа", "Пять минут страха", "Три августовских дня" и другие.