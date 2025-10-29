Гай Пирс и Тереза Палмер снимутся в экранизации пьесы «Бедный мальчик»

Гай Пирс («На краю земли», «Бруталист»), Тереза ​​Палмер («По соображениям совести», «Микстейп») и Энн Дауд («Рассказ служанки», «Исповедь») сыграют главные роли в сверхъестественном триллере «Бедный мальчик» (Poor Boy).

После почти смертельного несчастного случая в свой седьмой день рождения мальчик выходит из комы и заявляет, что является реинкарнацией мужчины, умершего семь лет назад, - сообщается в синопсисе. - Родители ребенка и семья погибшего борются с подозрениями и горем, столкнувшись с двумя неразрешимыми альтернативами: имеют ли они дело с настоящим возрождением или с мстительным призраком?

В основе сценария одноименная пьеса Мэтта Кэмерона, режиссёром фильма выступит Джеффри Уокер («Бюро магических услуг», «Молодой Скала»), музыка будет аранжирована Гаем Пирсом на основе оригинальных мелодий, написанных Тимом Финном из Crowded House для спектакля, поставленного ранее по этой пьесе, где Пирс также сыграл одну из ролей.