Оливия Уайлд снимется с Педро Паскалем в новом фильме Тони Гилроя

По данным Deadline, актриса Оливия Уайлд, известная в том числе по фильму «Сама жизнь», сыграет вместе с Педро Паскалем в новом фильме Тони Гилроя под названием «Бегемот». Ранее к касту также присоединился звезда «Очень странных дел» Дэвид Харбор.

Деталей сюжета нет. Известно лишь то, что картина расскажет про некого виолончелиста. Вероятно, деталями истории поделятся либо ближе к старту производства, либо когда начнут более активно рекламировать фильм.

Сценаристом и режиссёром картины выступает Тони Гилрой, создатель «Андора». Съёмки ленты должны стартовать этой осенью, точную дату пока не называют. В Deadline указали, что дату премьеры тоже озвучат позже.