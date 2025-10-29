Легенда кино возвращается в профессию

Легендарный кинематографист Квентин Тарантино пополнил актерский состав независимой драмы "Только то, что у нас есть" (Only What We Carry), сообщает издание Deadline.

Эта работа станет его первой крупной ролью со времен "От заката до рассвета" (1995).

Картина расскажет об опытном наставнике Джулиане (Саймон Пегг), чья ученица Шарлотта (София Бутелла) неожиданно возвращается в его родной город.

Автор "Криминального чтива" исполнит роль друга главного героя Джона Перси, чей неожиданный приезд также вскрывает многочисленные секреты.

Также в ленте задействована Шарлотта Генсбур. Режиссер - Джейми Адамс ("Сама любовь").

Недавно Тарантино выступил сценаристом "Приключений Клиффа Бута" - сиквела "Однажды в... Голливуде". Информации о финальном фильме мастера пока нет.