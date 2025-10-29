«Произошли глобальные изменения». Интервью с Валерием Яременко

Популярный актер театра и кино Валерий Яременко, отметивший 64-й день рождения, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал о ближайших театральных премьерах с его участием.

© РИА Новости

Узнала «Вечерняя Москва» и о том, почему заслуженный артист России Валерий Яременко побаивается телевидения и по какому кино скучает.

— Валерий, вы по-прежнему находитесь в отличной физической форме. Благодаря чему?

— Я всегда старался быть физически сильным, даже ходил в спортзал. И хотя сегодня уже не рискнул бы сделать кульбит, чувствую себя даже лучше, чем в молодости, когда энергия зашкаливала. Сейчас ее, увы, поменьше, но я стал мудрее, честнее по отношению к себе и меньше завишу от импульсов.

Знаете, у меня перед глазами всегда стояла цифра 40. Казалось, вот наступит этот возраст, начну жить по-настоящему. А до этого — просто разминка. Так и случилось — после 40 лет у меня в жизни произошли глобальные изменения: и на личном фронте, и в карьере. А в 46 лет я впервые стал папой.

— В последнее время ролей в театре у вас больше, чем в кино, я не ошибаюсь?

— Тешу себя мыслью, что слишком занят в родном театре. Ведь действительно все расписано, и зачастую ничего уже поменять нельзя. Вот на днях пришлось отказаться от очень серьезного киношного проекта, где должен был сыграть одну из центральных ролей, но не позволила занятость в театре.

— В каких премьерных постановках увидят вас зрители в ближайшее время?

— 29 и 30 октября — в спектакле «Женщины». Премьера для меня всегда словно роды. И как правило, недостает времени для того, чтобы завершить то, что задумал. А в декабре — еще один масштабный проект в Театре Моссовета. Представим музыкальное прочтение «Трех мушкетеров».

После успеха «Бременских музыкантов» такого в нашем театре еще не было. В этой постановке я сыграю короля.

— Как вам кажется, в каких спектаклях нуждается современный зритель?

— Ответить непросто. Зрители ведь тоже разные. У когото есть возможность купить дорогущий билет на спектакль, который я никогда в жизни не пойду смотреть за такие деньги. Есть те, кто посещает театр ради модных актеров или режиссеров. А есть и такие, кто ходит на одну и ту же постановку по несколько раз, чтобы что-то понять и прочувствовать. Безусловно, счастье, когда ты встречаешь зрителя деликатного, талантливого, и он тебя может направить. Наши персонажи ведь то- же развиваются. Это не как в кино, когда отсняли, и все. В театре я могу меняться. Сегодня у меня одно настроение, и мой персонаж будет вот таким, а завтра я сыграю его иначе. Умный зритель всегда это видит. Театр — живая эмоция. Помню, как однажды, после потери близкого человека, я играл в спектакле, и этот спектакль, поверьте, отличался от всех предыдущих, потому что я стал... другим в новых непоправимых обстоятельствах. Театр — он такой.

Кино тоже прекрасно. Замечательно, когда приглашают сниматься, но я могу по пальцам пересчитать фильмы, про которые могу сказать: «Мне посчастливилось тут работать». Бывает и так: снимаешься только для того, чтобы заработать на жизнь. Если ты не медийный актер, тебе ничего стоящего не дадут. У меня не было картин, после съемок в которых я наутро проснулся бы знаменитым. Поэтому я лишен короны. Но если она вдруг появится, то в силу возраста и опыта я знаю, как ее носить, как с ней обращаться и как вовремя снимать.

— А каких фильмов, на ваш взгляд, нам сегодня не хватает?

— Таких, которые смотришь и думаешь — нет, это нереально, настолько все убедительно сделано и даже без особых эффектов!

Постоянно появляются какие-то новые технологии, но порой я смотрю старые черно-белые картины, а душа расцветает. Сколько угодно могу пересматривать сцену из фильма «Судьба человека» Сергея Бондарчука, где главный герой — шофер Андрей Соколов говорит маленькому бездомному сироте: «Ванюшка... А ты знаешь, кто я такой? — Кто? — Я твой отец!». Мне нужно такое кино, чтобы я плакал от счастья, или наоборот. А играть люблю персонажей, в характерах которых намешано много разных качеств, порой, казалось бы, несовместимых.

— А как вы относитесь к сериалам?

— Сейчас есть такие качественные сериалы, которые могут конкурировать с большим кино. Радуюсь и талантливо снятым короткометражкам.

Дело ведь не в количестве серий, а в том, насколько работа произвела на тебя впечатление, заставила задуматься. Вот на днях захотел пересмотреть фильмы Висконти и Феллини. Обогатился! Иногда что-то рекомендует мой старший сын, который поступил во ВГИК на режиссерский факультет. Прислушиваюсь к его мнению, мне интересно, что сегодня волнует молодых людей. И еще я иногда смотрю кино, чтобы глубже понять своего персонажа. Порой пазлы сходятся, и ты понимаешь, что тебе нужно для работы, в которой сейчас варишься.

— Вы не раз озвучивали мультфильмы, в том числе «Алису в стране чудес». Насколько мультики сегодня актуальны?

— Добрые, которые мы смотрели раньше, спрятались на задний план. Да, была другая страна. Все поменялось. Это большая тема особого разговора — о том, как оградить детей от потока каких-то непонятных мультфильмов и фильмов. Я их не воспринимаю, не понимаю, а часто и не принимаю. Но есть, конечно, и хорошие работы. Допустим, мы с моим малышом ходили на картину Вани Харатьяна («Каруза» — фильм Ивана Харатьяна, сына актера Дмитрия Харатьяна, о собаке, которая помогала жителям блокадного Ленинграда выжить. Премьера состоялась в рамках Московского кинофестиваля 2025 года. — «ВМ»). Захотелось увидеть, что он сделал в своем прекрасном юном возрасте. Фильм про собаку заставил нас плакать. Обоих.

— А как складываются ваши отношения с телевидением?

— Смотрю какие-то отдельные телепередачи. Недавно в программе «Однажды» Ольга Остроумова затронула такую тему, которая в одну секунду прочистила мне мозги, и я теперь знаю точный ответ на вопрос, который перед собой ставил. Я Ольге Михайловне потом позвонил, выразил восхищение. И мы еще долго общались по телефону.

А вообще я много чему на ТВ не верю. Ведь сам не раз становился заложником программ, где мою речь обрезали так, что все ценное, что хотелось сказать, оставалось за кадром. Помню, как в день рождения певицы Лады Дэнс ко мне подошла съемочная группа. Они попросили рассказать о Ладе, потом задали еще какой-то вопрос, и в итоге я попал в программу «Ты не поверишь», где контекст сказанного поменялся полностью. Телевидение — серьезное орудие. Оно приучило меня его побаиваться. С одной стороны, я с радостью пойду на передачу, чтобы пропиарить спектакль или кого-то из коллег. Но, с другой, надо понимать, что с помощью монтажа тебя могут представить зрителям совсем не таким, какой ты есть.

— Как-то вы признались, что не стыдитесь слез. Что может по-настоящему растрогать вас?

— Например, играю я Полония в «Гамлете» — накатывают слезы, ведь мой герой живет в страшном предчувствии потери детей. Могу растрогаться, когда вижу что-то по-настоящему красивое. Так было в спектакле «Женитьба», когда на сцене появился хор девушек. Вызвать слезы может слово «мама» или детское прикосновение к щеке.

Досье

Валерий Яременко родился 21 октября 1961 года в Севастополе. С 1986 года служит в Театре имени Моссовета. В его фильмографии роли в таких картинах и сериалах, как «Крот», «Каменская-3», «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...», «Тайны дворцовых переворотов», «Секретарша», «Трасса смерти», «Стажеры», «Ищейка-5», «Надвое», «Все, как у людей» и другие.