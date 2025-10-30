Адам Драйвер сыграет главную роль в сериале про заключенного и агента ФБР

По данным Deadline, актёр Адам Драйвер, известный по роли Кайло Рена в трилогии сиквелов «Звёздных войн», сыграет главную роль в сериале «Кролик, кролик». Над шоу активно работают.

Действие сериала происходит на стоянке для грузовиков в южном Иллинойсе. Когда сбежавшего заключённого загоняют в угол, он берёт заложников, чтобы выторговать себе свободу. Но противостояние вскоре перерастает в эмоциональную игру с опытным переговорщиком ФБР, обученным «тактической эмпатии».

Съёмки ленты начнутся в 2026 году, точной даты выхода у неё нет. Сценарий пишет Питер Крейг, автор сценария «Топ Ган: Мэверик», а режиссёром выступает Филип Барантини («Переходный возраст»).