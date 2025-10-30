В 100 лет умерла дочь Марлен Дитрих, актриса Мария Рива

Скончалась единственная дочь легендарной Марлен Дитрих, актриса Мария Рива. Артистке в декабре мог исполниться 101 год. По данным THR, она ушла из жизни 29 октября. Актриса умерла во сне в доме своего сына Питера Ривы в штате Нью-Мексико.

Мария Рива родилась в 1924 году в Берлине, ее отцом был помощник режиссера Рудольф Зибер. Родители расстались в 1930 году, Дитрих перебралась в Голливуд. Мария сыграла Екатерину II в детстве вместе с матерью, воплотившей образ монарха во взрослом возрасте в фильме "Алая императрица". Затем она снималась с Дитрих в "Садах Аллаха". Девочка посещала Международную школу Брильянмонт в Швейцарии, а в подростковом возрасте изучала актерское мастерство в Академии Макса Рейнхардта в Лос-Анджелесе.

Она была замужем дважды, во втором браке с Уильямом Ривой у нее родились четверо сыновей. Актриса была одной из главных телеведущих в первые годы существования канала CBS. Помимо съемок в кино и работы на ТВ, она выступала на Бродвее. На ее счету более двух десятков ролей, актерскую карьеру артистка оставила в конце 1950-х.

Рива также стала соавтором фотоальбома 2001 года с ранее не публиковавшимися изображениями матери, отредактировала сборник стихов Марлен Дитрих в 2005 году и написала в 2017 году исторический роман.