Елена Проклова объяснила, почему больше не снимается в кино

Елена Проклова не снимается в кино из-за предложений сыграть вдов бандитов. Об этом стало известно в эфире шоу RTVI.

Елена Проклова уже больше пяти лет не снимается в кино. По словам знаменитости, ей бы хотелось обрадовать зрителей своими работами, однако режиссеры не предлагают хороших ролей. Чаще всего актрису просят сыграть вдов милиционеров и бандитов.

«Каждый раз стоишь у гроба и страдаешь. Не важно, кто там лежит. Но мне эти роли правда неинтересны, хотя очень жаль этих женщин», — высказалась Елена.

На сегодняшний день актриса ведет уединенный образ жизни в загородном доме в Сочи. У нее остались дочки в Москве, которые просят вернуться в столицу.

«Я любуюсь их жизнью, и я каждый день получаю звонки от одной дочери, от второй: «Мама, ты как? Мы тебя любим». Ну, не надо больше. Цель моей жизни — пока я двигаюсь, самой зарабатывать, самой за себя отвечать», — сообщила Проклова.

