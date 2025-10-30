Джейсон Стэйтем в шестой раз снимется у Гая Ричи

Джейсон Стэйтем сыграет в новом фильме Гая Ричи «Да здравствует безумие» (Viva La Madness). Как сообщает Variety, сюжет экшн-триллера основан на одноименном комиксе 2011 года Дж. Дж. Коннолли — продолжении романа «Слоеный торт», по которому в 2004 году вышел фильм с Дэниэлом Крэйгом. Однако новый фильм позиционируется как самостоятельный и оригинальный, а не как сиквел, спин-офф или продолжение какой-либо предыдущей экранизации произведения Коннолли. Съемки запланированы на январь 2026 года.

© Соцсети

В центре истории – лондонский наркоторговец по прозвищу Икс, чья жизнь наполнена развратом, мошенничеством и грязными деньгами.

Переговоры о сиквеле «Слоеного торта» ведутся уже более десяти лет. По первоначальным сообщениям, появившемся в 2013 году, Стэйтем должен был сыграть персонажа Крэйга.

«Да здравствует безумие» станет шестым совместным проектом Ричи и Стэтхэма, который будет его продюсировать вместе с Томасом Бенски («Банды Лондона») и компаниями Punch Palace Productions и Lumina Studios совместно с Toff Guy Films. Black Bear также занимается производством и международными продажами фильма.