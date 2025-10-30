Роман Курцын снимается в биографическом фильме «Малыш-каратист»

Съемки фильма «Малыш-каратист» стартовали в октябре 2025 года в Пятигорске. В основу концепции фильма легли факты из биографии продюсера и исполнителя одной из главных ролей — Романа Курцына.

- Идея возникла очень давно. Это своего рода эпизод из моего детства, рассказанный через художественное кино. Все переживания нашего главного героя, мальчика Сашки, — это моменты, которые я сам испытал в детстве. Мне очень хотелось поделиться этой историей, — рассказывает актер.

В кинопроекте также заняты Кирилл Плетнев, Полина Максимова, знаменитый боец MMA Магомед Исмаилов, а главные детские роли исполняют Мирон Проворов («Бременские музыканты», «Маленький шеф») и дебютанты полного метра и призеры многочисленных спортивных соревнований Алина Соколова, Мафтун Саидисрибов и Маргарита Харитонова. Всего в фильме задействовано более 70 детей — каратисты, акробаты, каскадеры и танцоры, представляющие организации «Бросок кобры», «Яр Фильм» и «Ханна». Режиссерское кресло занял Алексей Алферов («Воровка», «Глаза пустыни»). Производством занимается кинокомпания «Берг Саунд».

По сюжету картины двенадцатилетний Саша вынужден уехать из Москвы в Пятигорск к тете, пока родители-врачи находятся в командировке в Африке. Местные дети, школьные травли и конфликт с лидером Маратом становятся частью его новой жизни. Когда во время наводнения пропадают родители, мальчик сталкивается с полным отчаянием. В поисках силы он находит увлечение — карате, где строгий сенсей Дмитрий и его дочь Маша помогают ему преодолеть страх, развивать характер и обрести внутреннюю силу.

- В работе над фильмом «Малыш-Каратист» мы также обратились к воспоминаниям о просмотре легендарной ленты 1984 года «Парень-каратист», которая стала частью нашего детства и оставила неизгладимый след в сердцах многих, - говорит генеральный продюсер проекте Михаил Погосов. - Несмотря на то, что наши сюжеты различны и каждая история уникальна, мы стремились отразить дух той эпохи и ту самую атмосферу спортивной романтики, окружавшую нас в далекие восьмидесятые. Наша цель — не просто создать фильм, а передать послание о дружбе, искренности, упорстве и мечте, вдохновляя новое поколение так же, как когда-то вдохновляли нас.

Премьера фильма запланирована на 2026 год.