Умер актер фильма «Приключения Али-Бабы» Якуб Ахмедов

Ушел из жизни народный артист СССР и заслуженный артист Узбекистана Якуб Ахмедов. Об этом сообщил Узбекский национальный академический драматический театр в Telegram-канале.

«Коллектив Узбекского национального академического драматического театра выражает соболезнования родным и близким покойного», — говорится в публикации.

Ахмедову было 87 лет.

За свою карьеру Якуб Ахмедов сыграл более 40 ролей в кино («Приключения Али-Бабы и сорока разбойников», «Зумрад», «Фуркат», «Минувшие дни» и другие) и озвучил на узбекском языке свыше 400 кинофильмов.

За достижения в культуре и искусстве Ахмедов был удостоен званий народного артиста Советского Союза, лауреата Государственной премии СССР 1977 года, народного артиста Узбекской ССР. Среди наград актера есть медаль «Трудовая доблесть» (2005 год) и орден «За самоотверженную службу» (2018 год).

