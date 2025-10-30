Как Эмма Стоун решилась побриться налысо ради «Бугонии»

Эмма Стоун не из тех, кто боится экспериментов, но её новый шаг удивил даже самых преданных фанатов. Ради роли в фильме Йоргоса Лантимоса «Бугония» актриса решилась полностью побриться налысо — и, по её словам, этот момент стал одним из самых сильных в карьере.

© кадр из фильма «Бугония»

Героиня Стоун, Мишель Фуллер, — глава огромной фармацевтической корпорации, которую похищают двое заговорщиков. Они уверены, что женщина — не человек, а инопланетянка, и, чтобы доказать это, сбривают ей волосы в поисках антенны для связи с «материнским кораблём». Сцена получилась настолько напряжённой, что команде пришлось снимать её с четырёх камер — дубль был только один.

«Я просто старалась не двигаться. Это было почти как медитация: ни единого движения, ни одной эмоции», — вспоминает Эмма. Несмотря на нервное напряжение, она не сомневалась, что должна сделать это сама, без дублёров.

Лантимос рассказал, что актриса согласилась на изменение внешности без колебаний:

«Это было прописано в сценарии, и она восприняла это как часть работы. Конечно, немного волновалась, но после сцены будто сбросила с себя лишнее. Выглядела невероятно свободной».

Режиссёр даже предлагал ей оставить короткую стрижку — настолько впечатлён был результатом, — но Стоун решила вернуться к привычному образу.

Однако трудности начались уже после съёмок. По сюжету героиня актрисы должна наносить на голову особый крем, якобы блокирующий её «инопланетные способности». На деле этот грим оказался настоящим испытанием.

«Температура тела — около 36,5 градусов, а это почти точка плавления для многих косметических составов. Мы постоянно меняли рецептуру, чтобы он не стекал и держался целый день», — объяснила Эмма.

Визажист Торстен Витте, по словам актрисы, буквально спас ситуацию.

«Он сотворил чудо. Я наносила этот крем каждый день, и, честно, в какой-то момент мне казалось, что он впитался прямо в кровь», — смеётся Стоун.

«Бугония» — уже четвёртая совместная работа Стоун и Лантимоса. До этого они вместе создали «Фаворитку», «Виды доброты» и «Бедных-несчастных», за которую Эмма получила свой второй «Оскар». На этот раз режиссёр снова экспериментирует с жанром: в центре сюжета — молодые фанатики конспирологических теорий, похищающие влиятельную женщину, чтобы «спасти Землю».

Мировая премьера картины состоится 31 октября, а в Лос-Анджелесе уже прошёл специальный предпоказ. Гвоздём вечера стала необычная акция: посетителям кинотеатра Culver Theater предложили побриться налысо прямо перед сеансом — чтобы прочувствовать то же освобождение, которое испытала героиня Стоун.