Тэрон Эджертон сыграет с Ченнингом Татумом и Зази Битц в боевике «Таракан»

По данным Deadline, Тэрон Эджертон получил одну из ведущих ролей в фильме Kockroach («Таракан»). Он присоединился к Ченнингу Татуму и Зази Битц.

Сообщается, что Эджертон заменит в фильме Оскара Айзека, о котором было объявлено в конце августа, но который выбыл из проекта из-за конфликта в расписании.

Фильм описывают как продолжение «Славных парней» и «Лица со шрамом». Это история о таинственном незнакомце, который бросает вызов преступному миру Нью-Йорка и сам становится криминальным авторитетом в городе.

Режиссёром выступит Мэтт Росс («Капитан Фантастик») по сценарию Джонатана Эймса. У фильма пока нет даты выхода.