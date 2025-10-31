Умер советский актер и физик Андрей Демьянов

Скончался советский киноактер Андрей Демьянов. О его кончине сообщает НИИ ядерной физики МГУ, где усопший заведовал лабораторией. Причина смерти не раскрывается, о кончине профессора стало известно 29 октября.

Андрей Демьянов снимался в кино еще школьником. Известен по роли Алеши Снегирева в музыкальном фильме "Призвание". По сюжету ребенка, осиротевшего в годы войны, усыновил дирижер.

Через несколько лет Демьянов снялся в картине "Пять дней - пять ночей", но продолжать актерскую карьеру не захотел.

Он окончил физический факультет МГУ, интерес к научной работе проявил еще в студенческие годы. Демьянов внес значительный вклад в развитие физики взаимодействий адронов и ядер в космических лучах и на ускорителях. В последние годы сосредоточился над методическими разработками в эксперименте CMS на коллайдере LHC (ЦЕРН).