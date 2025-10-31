Цискаридзе ответил, кого хочет сыграть в фильме о самом себе

Народный артист России Николай Цискаридзе продолжает успешную театральную карьеру, исполняя роль короля Людовика XIV в постановке «Кабала святош» по мотивам произведения Булгакова. По его словам, работа на сцене вдохновила его на реализацию давней мечты — сняться в кино.

Цискаридзе отметил, что ему интересны только нестандартные кинопроекты. Он не хочет участвовать в фильмах со стандартным сюжетом, любовными линиями или криминальными историями, где ему отводят второстепенные роли. Артист подчеркнул, что ему важна насыщенная жизнью роль, которая позволила бы показать его опыт и характер.

Он также признался, что мечтает сыграть самого себя в зрелом возрасте, своего рода «дедушку Цискаридзе», который продолжает воспитывать новое поколение танцоров. По словам артиста, такой персонаж мог бы стать отражением его жизненного пути и профессионального опыта.

Ранее Цискаридзе озвучивал условие для актера, который сыграет его молодого в кино: у него должны быть красивые руки. Танцор добавил, что найти двойника с ногами, как у него, практически невозможно, передает «Общественная служба новостей».

Николай Цискаридзе рассказал, что дебютировал на сцене драматического театра благодаря художественному руководителю МХТ имени А. П. Чехова Константину Хабенскому. По словам артиста, он понял, что не сможет отказать худруку театра, несмотря на то что он «зарекался идти в актерство», поскольку этому ремеслу нужно учиться.

Он также рассказал «Вечерней Москве», что сейчас часто ходит в театр. Цискаридзе подчеркнул, что только советский театр в его детстве был «безумно авторским» и в нем работали крупнейшие режиссеры.