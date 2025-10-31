Шесть жен и почти 40 лет в кино: как сегодня живет киномент Алексей Нилов

Звёздный час Алексея Нилова наступил в конце 1990-х, когда артист появился в сериале «Улицы разбитых фонарей». Капитан Ларин запомнился многим зрителям, а успех сериала позволил снять 16 сезонов. Это, как признался актёр, помогло ему обеспечить себя, детей и периодически сменяющихся жен. За почти 40-летнюю кинокарьеру Нилов снялся в сотне работ. О творчестве и жизни артиста читайте далее в нашей статье.

Алексей Нилов родился в Санкт-Петербурге. Его отец Геннадий Нилов был знаменитым артистом. Зрители помнят его по комедии «Три плюс два». Родившийся в творческой семье Лёша не мог не пойти по стопам своих предков.

После окончания школы он поступил в Ленинградский институт музыки, театра и кинематографии. Себя Алексей называл ленивым студентом, который большую часть времени «просто плыл по течению».

Окончив вуз, Нилов отправился в армию. По распределению будущий артист был направлен в Чернигов, а оттуда — вместе с сапёрами — под Припять. Нилов помогал ликвидировать аварию на Чернобыльской АЭС.

«Бумажки потом оформили: «ликвидатор первой степени», льготы, медосмотры — красивых слов много, а в памяти — серый свет и запах металла», — вспоминал артист.

По возвращении Алексей начал строить кинокарьеру, продолжив дело отца и деда, которые всю жизнь отдали театру.

Однако первое время хорошие роли не попадались. Из-за этого Алексей начал хвататься буквально за любую предложенную работу. Он был грузчиком, дворником, рекламным агентом.

Кино

Свою первую роль Алексей Нилов сыграл в 16-летнем возрасте. Он принял участие в съёмках исторического фильма «Каждый третий». Однако тогда юноша ещё не понимал, что столкнулся с делом всей своей жизни.

В 25-летнем возрасте артист исполнил первую главную роль в социальной драме «Степан Сергеич». Затем были съёмки в боевиках, мелодрамах и даже исторических картинах. Однако успех пришёл после съёмок «Улиц разбитых фонарей». Роль капитана Ларина прославила Нилова на всю страну.

Сам артист к своей профессии относится спокойно. По словам Алексея, он никогда не сталкивался со звёздной болезнью, а, сложись его судьба иначе, сидел бы где-нибудь в издательстве или «рекламой занимался».

«А то, чем я занимаюсь многие годы – это трёпка нервов, некий конвейер», — высказался актёр.

Фильмы про полицейских

После окончания съёмок «Улиц разбитых фонарей» Нилов принял участие в съёмках новых проектов, ставших продолжением любимого многими сериала: «Опера. Хроники убойного отдела» и «Литейный». Параллельно артист снимался в других картинах, даже короткометражных.

Он успешно перевоплощался в следователя, директора строительной компании, мэра и доктора, банкира и писателя.

Помимо работы в кино артист пишет стихи и песни, но показывать никому не хочет. Он в шутку отметил, что ещё не достиг уровня Бродского, поэтому печататься рано.

Шесть жён и брошенные дети

Впервые узами брака артист связал себя в 21-летнем возрасте. Его женой стала однокурсница Анна Замотаева. Их роман развивался стремительно, и уже через три месяца пара поженилась. Через некоторое время в семье родилась дочь Елизавета.

Однако появление долгожданной дочери не спасло брак. Сам Алексей признался: всё испортило его пристрастие к горячительным напиткам.

Вскоре после развода Нилов женился во второй раз. Его супругой стала актриса Сусанна Цирюк. У пары родился сын Дмитрий. Сегодня молодой человек — успешный музыкант. Через семь лет супруги развелись.

Следующие семь лет Нилов прожил с коллегой Юлией Михайловой. Пара не стала родителями.

Четвертой женой артиста стала сценаристка Полина Каманина. Их брак продлился всего три года.

Затем Нилов построил семью с очаровательной Ириной Климовой. Актриса родила сына Никиту. Однако и этим отношениям не суждено было длиться всю жизнь.

В шестой раз Алексей женился на Елене Володиной. Этот союз оказался самым крепким — супруги вместе уже 21 год. Несмотря на продолжительную семейную жизнь, пара так и не стала родителями.

Всё внимание Алексей подарил старшей дочери Елизавете. Девушка пошла по стопам знаменитого отца и построила головокружительную актёрскую карьеру.

На сегодняшний день в копилке Елизаветы Ниловой более 60 киноработ, а сама она уже 18 лет служит в театре имени Комиссаржевской.

Нилов о детях

Говоря об отношениях с наследниками, Алексей Нилов отметил: он не был хорошим отцом, однако старался присутствовать в жизни сыновей и дочери.

С самым младшим сыном Никитой артист наладил отношения совсем недавно. Молодой человек твердо заявил, что не намерен узнавать причин расставания родителей, а просто хочет общаться с папой. Этого звёздному отцу оказалось достаточно.

Сегодня 61-летний Алексей Нилов продолжает сниматься в кино. Артист победил все пагубные привычки и сейчас называет себя по-настоящему счастливым человеком.