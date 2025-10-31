Сколько мужчин поцеловала актриса Олеся Иванченко на пробах «Няни Оксаны»

Актриса Олеся Иванченко сообщила, что поцеловалась с двадцатью мужчинами на пробах к сериалу «Няня Оксана». Подробности узнала Газета.Ru.

© Passion.ru

В «Няне Оксане» у Иванченко главная роль. Она сыграет девушку, которую бросает жених. По сюжету, та устраивается няней в семью обеспеченного ресторатора.

«У меня были пробы с 20-ю партнерами, и я 20 раз целовалась. Там был как бы такой чмок, но такой основательный чмок», - рассказала актриса.

На протяжении съемок команда помогала Иванченко и относилась к актрисе по-доброму.

Ранее шоумен Прохор Шаляпин признался Иванченко в симпатии. Он заявил, что терпел бы капризы Олеси. Певец уверен: у них могли бы быть замечательные дети.

Однако Прохор подчеркнул, что не претендует на девушку, так как у нее есть возлюбленный. Кроме того, исполнитель счел себя старым для 30-летней актрисы.