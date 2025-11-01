Киану Ривз сыграет в научно-фантастическом боевике «Дрожь»

Киану Ривз исполнит главную роль в научно-фантастическом фильме «Дрожь» («Shiver»). Как сообщает Hollywood Reporter, режиссером картины выступит Тим Миллер («Дэдпула», «Терминатор: Темные судьбы»), сценарий написал Иэн Шорр («Бесконечность», «Офисный беспредел»), а одним из продюсеров является Мэттью Вон (создатель кинофраншизы «Kingsman») с его компанией Marv Films. Производством, предположительно, займется Warner Bros.

Сюжет не раскрывается, по слухам, история вращается вокруг контрабандиста-неудачника, который во время выполнения задания в Карибском море обнаруживает себя в центре смертельно опасной аферы. В результате он оказывается в окружении трупов, враждебных наёмников и голодных акул, а затем попадает в смертельную временную петлю и изо всех сил пытается её разорвать.