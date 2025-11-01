Дрю Старки и Маргарет Куэлли снимутся в триллере «Король змей»

Маргарет Куэлли («Субстанция», «Стоп-слово»), Дрю Старки («Внешние отмели», «Восставший из ада») и Майкл Шеннон («Достать ножи», «Конец») сыграют главные роли в фильме «Король змей» (King Snake). Как сообщает Deadline, режиссером выступит Джефф Николс («Мад», «Укрытие»).

Фильм рассказывает о молодой паре (Куэлли и Старки), которая получает в наследство ферму в сельской местности Арканзаса и должна победить демонов, как физических, так и метафизических, преследующих её наследие. Силы добра и зла сталкиваются в триллере, где реальные проблемы сталкиваются с потусторонними существами и мифами.