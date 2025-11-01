Что посмотреть в новогодние праздники: 36 лучших новогодних фильмов всех времен

Новогодние праздники — отличное время для того, чтобы собраться с семьей или друзьями и провести вечер за хорошим фильмом. «Лента.ру» собрала более 30 лучших картин, которые помогут зарядиться праздничным настроением.

Один из лучших фильмов, которые можно посмотреть на Новый год. Журналистка Айрис живет в прекрасном коттедже в Англии, но внезапно узнает, что мужчина, в которого она влюблена, любит другую. В похожей ситуации оказывается и американка Аманда, владеющая рекламным агентством. Драматичные события развиваются в канун Рождества, и обе женщины решают, что им нужны перемены. Они находят друг друга на сайте обмена жильем и договариваются поменяться домами на две недели.

Говард Лэнгстон — отличный сотрудник, а вот до звания хорошего отца ему далеко. Он все время пропадает на работе, не уделяя время жене и сыну. Последний все больше отдаляется от него, и чтобы наладить отношения, Говард обещает мальчику подарить на Рождество модную игрушку — Турбомена. Вот только праздник все ближе, желающих все больше, и, кажется, в магазинах Турбоменов уже не осталось.

Влюбиться может каждый: и премьер-министр, и обычный американский подросток — именно это доказывает трогательная мелодрама «Реальная любовь». Сюжет картины состоит из девяти новелл, которые развиваются параллельно, но в результате переплетаются.

Финансист Эбенизер Скрудж посвятил всю свою жизнь накоплению богатства. Под старость он озлобился и возненавидел все праздники, в особенности Рождество. Все меняется в одну ночь, когда к Скруджу являются три призрака — Дух Настоящего, Дух Прошлого и Дух Будущего.

Год: 2004

Страна: США

Режиссер: Роберт Земекис

В ролях: Том Хэнкс, Лесли Земекис, Эдди Дизен

Восьмилетний Крис не верит в Санта-Клауса, но когда в канун Рождества он получает возможность отправиться в путешествие на Северный полюс, не спешит отказываться. Во время поездки на удивительном поезде «Полярный экспресс» мальчик встречает новых друзей, попадает в необычные приключения и получает ценный урок.

Джордж Бейли — владелец кредитной компании, заботливый муж и отец и просто хороший человек. Он живет в вымышленном городке Бедфорд Фоллс в Коннектикуте и, кажется, достиг той самой американской мечты. Вот только самому Бейли его жизнь давно надоела, поэтому в канун Рождества он собирается прыгнуть с моста. К счастью, на небесах любят Джорджа и отправляют ему на помощь непутевого ангела Кларенса, который должен показать ему, чего лишится Бейли и его семья, если он отправится на тот свет.

«Чудо на 34-й улице»

Все маленькие дети верят в Санта-Клауса. Все, кроме шестилетней Сьюзан, которой мама еще давно раскрыла секрет несуществующего волшебника. На Рождество Сьюзан вместе с остальными ребятами составляет список подарков для Санты, не надеясь их получить, но потом она попадает в нью-йоркский универмаг «Коул». Именно там девочке предстоит узнать, что чудеса случаются, а Санта-Клаус очень даже реален.

Тем, кто устал от оленей, имбирных пряников и Санты, но хочет все же посмотреть что-то тематическое, рекомендуем классический боевик с Брюсом Уиллисом. От рождественского здесь разве что торжественный прием в небоскребе, который внезапно захватывают террористы, все остальное — погоня, перестрелка и нешуточный накал страстей.

Год: 1993

Страна: США

Режиссер: Генри Селик

Джек Скеллингтон живет в царстве Хэллоуин, который населяют сплошь чудовища и мертвецы. Ничто не радует их так, как испуг людей, поэтому в одноименный праздник они устраивают конкурс на самую страшную выходку. Но однажды Джеку наскучивает эта забава, и он отправляется в город Рождества, а там — о ужас! — люди любят друг друга, веселятся и дарят подарки. Джеку тоже хочется испытать такие чувства, но он понятия не имеет, как этого добиться, и поэтому не может придумать ничего лучше, чем похитить Санту.

Вилли — алкоголик, бабник и бывший заключенный. Каждый год вместе со своим напарником он наряжается в Санта-Клауса, чтобы грабить универмаги, и для этого ему приходится выполнять не самую приятную вещь — общаться с детьми. Детей Вилли, разумеется, терпеть не может, однако один мальчик, Терман, отчаянно хочет с ним подружиться. Удастся ли ему растопить сердце плохого Санты?

Фильм, без которого не обходятся ни одни рождественские каникулы. Сюжет все знают наизусть: шумная американская семья уезжает в Европу на выходные и в праздничной суете забывает дома одного из детей, Кевина. Об этом узнают грабители и намереваются обчистить коттедж, но малыш оказывается куда изобретательнее, чем они. (Если этот фильм совсем надоел, напоминаем, что у него есть и вторая часть. Также в 2021 году вышел ремейк легендарной комедии).

«Ирония судьбы, или С легким паром»

Классика советского кино, которую разобрали на цитаты и афоризмы. 31 декабря друзья отправляются в баню и так активно провожают старый год, что по ошибке отправляют в Ленинград не того пассажира. Дальше все, как в тумане: сон в чужой квартире, прелестная незнакомка, ее веселые подруги, которые почему-то всегда поют песни, и гадкая заливная рыба.

Легендарный «Квартет И» в новогоднем антураже. Накануне праздника Саша вступает в конфликт с одной женщиной и вместе с друзьями запирается в офисе рекламного агентства, чтобы придумать выход из сложившейся ситуации.

У этого фильма почти каждый год выходит новая часть, но для создания подлинно новогоднего настроения лучше смотреть именно первую. Девочка Варя, живущая в детском доме, рассказывает своим ровесникам, что на самом деле она — дочь Дмитрия Медведева, и он обязательно поздравит ее с Новым годом кодовой фразой. Зная, что этого не случится, и боясь насмешек, Варя решает сбежать из детдома, но ее друг Вова рассказывает ей о теории шести рукопожатий — и запускает эту цепочку.

Красивый советский фильм по мотивам сказки Ханса Кристиана Андерсена. Злая волшебница похищает мальчика Кая и уносит его в свое царство. Маленькая Герда отправляется на поиски своего друга, по пути встречает множество препятствий и хороших людей, готовых прийти на помощь.

«Принц на Рождество»

Журналистка Эмбер в канун Рождества попадает в настоящую сказку — она отправляется в королевство Алдовию, чтобы сделать репортаж о вступлении на престол наследного принца. Пока он известен лишь своими громкими расставаниями с девушками, но Эмбер кажется, что должно быть что-то еще. С помощью хитрой уловки она остается во дворе, полная решимости выяснить о принце все.

«Это случилось на Пятой авеню»

Год: 1947

Страна: США

Режиссер: Рой Дель Рут

В ролях: Дон ДеФор, Энн Хардинг, Чарльз Рагглз

Алоизиус МакКивер хоть и бродяга, но не простой. Он любит роскошь и потому предпочитает останавливаться на ночлег только в дорогих особняках. Зимой 1947 года он присматривает себе шикарный особняк миллиардера Майкла О'Коннора на Пятой авеню. Там к нему присоединяются ветеран Второй мировой войны Джим Баллок и 18-летняя Труди Смит, которая якобы сбежала от отца-деспота. Между Джимом и Труди завязывается роман, и никто даже не подозревает, кем является Труди на самом деле.

«Светлое Рождество»

Год: 1954

Страна: США

Режиссер: Майкл Кертиц

В ролях: Бинг Кросби, Дэнни Кэй, Розмари Клуни

Война закончилась, и два бывших солдата Боб и Фил решают посвятить жизнь танцам. Они объединяются в дуэт, и дела идут так хорошо, что их гастрольный график расписан на месяц вперед. Однажды Боб и Фил знакомятся с женским дуэтом сестер Бетти и Джуди и создают квартет. Один из предстоящих концертов в спортивном доме отдыха назначен как раз на сочельник.

Год: 1993

Страна: США

Режиссер: Нора Эфрон

В ролях: Том Хэнкс, Мег Райан, Рита Уилсон

Накануне Рождества на радио приходит письмо от мальчика, который ищет маму для себя и жену для своего папы — его настоящая мать умерла некоторое время назад. Ведущие зачитывают письмо и предлагают женщинам со всей страны откликнуться на просьбу малыша. Журналистка Энни оказывается в числе сотен других девушек, которые хотят познакомиться с вдовцом, но, в отличие от них, она твердо уверена — они с отцом мальчика созданы друг для друга.

Семья Стоунов по традиции отмечает Рождество вместе. У них пятеро детей, и обычно праздник проходит душевно и весело. Но на этот раз все иначе — юный Эверетт Стоун приводит в отчий дом свою невесту Мередит и все выступают против их союза.

«Рождественская сказка»

Юнона и Абель впервые за шесть лет собирают на Рождество всех своих детей. Старшая дочь Элизабет приезжает вместе с необщительным сыном Полем, сын Анри — с любовницей, а младший Иван — с женой Сильвией и двумя детьми. У Элизабет и Анри непростые отношения, но в этот праздник им придется попробовать помириться — ради Юноны, у которой обнаружили лейкемию.

Брэд и Кейт вместе уже три года. Они живут вместе, ходят на уроки танцев и любят путешествовать. При этом жениться они не собираются, поскольку у обоих были не лучшие примеры брака — и у Брэда, и у Кейт родители в разводе. Однако на очередное Рождество рейс влюбленных на Фиджи отменяется, и теперь им предстоит провести праздники с родственниками — в четырех семьях.

«Когда Гарри встретил Салли»

Гарри и Салли учились вместе в университете, но потом их пути разошлись. Спустя одиннадцать лет они встречаются и возобновляют свой прежний спор — возможна ли дружба между мужчиной и женщиной? Действие разворачивается на фоне рождественских пейзажей Нью-Йорка — в этой атмосфере паре и предстоит понять, что они были созданы друг для друга.

«Ноэль»

Нина собирается выйти замуж за полицейского Майка, но уходит от него накануне Рождества. Она приезжает к своим родственникам и встречается там с Розой — та случайно заглянула на праздник, ненадолго отлучившись от больной матери. В это время Майка преследует пожилой владелец кафе Арти, уверенный, что после реинкарнации душа его жены очутилась в теле полицейского. В какой-то момент эти и другие герои должны встретиться, чтобы поверить в чудо и провести самое лучшее Рождество в своей жизни.

«Ночь у Мод»

Год: 1969

Страна: Франция

Режиссер: Эрик Ромер

В ролях: Жан-Луи Трентиньян, Франсуаза Фабиан, Мари-Кристин Барро

34-летний холостяк Клермон-Ферран возвращается на малую родину и хочет остепениться. Ему кажется, что на роль его жены отлично подходит прелестная девушка, которая приглянулась герою в толпе церковных прихожан. Однако после одного из концертов в канун Рождества Клермон-Ферран вместе с бывшим однокурсником попадает к Мод — разведенной и эффектной женщине, устоять перед которой очень сложно.

1950-е, Нью-Йорк, предновогодняя суета. Юная Терез, работающая в универмаге, встречается с Кэрол — та выбирает рождественский подарок для своей дочери и случайно забывает на прилавке перчатки. Терез возвращает их и в благодарность получает приглашение на ужин, который навсегда изменит жизни обеих женщин.

«Рождественские хроники»

Год: 2018

Страна: США

Режиссер: Клэй Кэйтис

В ролях: Курт Рассел, Джуда Льюис, Дэрби Кэмп

В канун Рождества брат и сестра Кейт и Тедди Пирс планируют подкараулить Санту и запечатлеть его появление на видео. Сами того не ожидая, они оказываются втянуты в невероятное приключение, в котором сошлись все атрибуты Рождества — и летающие олени, и удивительные подарки, и, конечно, волшебник!

Год: 2003

Страна: США

Режиссер: Джон Фавро

В ролях: Уилл Феррелл, Боб Ньюхарт, Зои Дешанель

Однажды непоседливый мальчик спрятался в мешке Санта-Клауса, и тот по ошибке отвез его в свою сказочную страну на Северный полюс. Один из эльфов обнаружил человеческого ребенка, усыновил его и дал ему имя Бадди. Жилось ему среди эльфов отлично, но вот проблема — он стал слишком высоким и заметным, чтобы быть по-настоящему своим и выполнять эльфийскую работу.

«Семьянин»

Год: 2000

Страна: США

Режиссер: Бретт Рэтнер

В ролях: Николас Кейдж, Теа Леони, Дон Чидл

Трудоголик из Нью-Йорка просыпается на Рождество и внезапно обнаруживает себя в пригороде Нью-Джерси. Теперь вместо роскошной квартиры у него скромный дом, вместо последней модели «Феррари» — минивэн, вместо должности президента инвестиционной компании — магазин автопокрышек, а вместо холостяцкой жизни — жена и дети. Захочет ли теперь главный герой возвращать свою прежнюю жизнь или останется в роли семьянина?

В институте «НУИНУ» (научный универсальный институт необыкновенных услуг) накануне Нового года кипит бурная работа по изготовлению волшебной палочки. Презентация изобретения намечена на 31 декабря, однако противники директора института намерены помешать представить волшебный «гаджет».

Прямо перед Рождеством 1914 года четверо незнакомцев — французский лейтенант, шотландский священник, немецкий певец и его девушка оказываются на затерянном участке Западного фронта. Внезапно воюющие солдаты складывают ружья и поднимаются из окопов, чтобы пожелать друг другу счастливого Рождества.

«Необыкновенная история на Рождество»

Молодого Чарльза Диккенса отвергают один издатель за другим. Писатель очень страдает, но решает рискнуть и на оставшиеся средства написать новый роман. Вдруг на этот раз повезет? — ведь в канун Рождества случаются настоящие чудеса!

Остроумный фильм ужасов для тех, кому надоели приторные картины про любовь, огни и снежинки. В университетском городке Бедфорд оживление — студенты готовятся разъехаться домой на каникулы. Внезапно одной из девушек, Барб, поступает странный телефонный звонок — сначала на другом конце провода молчат, а потом неприятный мужской голос смеется и произносит непристойности. Барб ругается с незнакомцем, за что тот обещает убить ее. После этого все девушки в городке начинают погибать при странных обстоятельствах.

«Гринч — похититель Рождества»

Год: 2000

Страна: США, Германия

Режиссер: Рон Ховард

В ролях: Джим Керри, Тейлор Момсен, Кристин Барански

В идиллическом вымышленном городке все готовятся к встрече Рождества. Все, кроме Гринча, зеленого монстра, который терпеть не может этот праздник и всех обитателей города. Обычно на все каникулы он прятался в своем жилище на горе, но однажды решил покончить с этим раз и навсегда и — украсть Рождество.

«Совершенно чокнутый»

Филипп работает в службе спасения и отчаянно верит в любовь и дружбу. Однажды в канун Рождества он узнает, что их организацию собираются закрыть, а значит, тысячи людей не услышат добрых обнадеживающих слов и покончат с собой. Любой другой опустил бы руки, но у Филиппа есть свой план.

«Запомни ночь»

Год: 1940

Страна: США

Режиссер: Митчелл Лейзен

В ролях: Барбара Стэнвик, Фред Макмюррэй, Бьюла Бонди

Накануне Рождества обворожительную преступницу Ли Лиандер ловят за кражей в магазине. За ее дело берется Джон Сарджент, который просит суд отложить разбирательство дела, так как обвинительного приговора накануне Рождества добиться будет очень трудно. Однако чем больше времени Джон проводит с Ли, тем больше он ей сочувствует.