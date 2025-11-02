Эмили Блант рассказала о Стивене Спилберге

На подкасте издания Variety гостем стала знаменитая актриса Эмили Блант («Оппенгеймер»). Она рассказала о новом фильме Стивена Спилберга, в котором она сыграла одну из главных ролей.

По словам актрисы, Спилберг и сценарист Дэвид Кепп создали для неё потрясающего персонажа. Она назвала культового режиссёра одним из самых удивительных людей, которых она встречала.

Я называю его Спилберга «Двойной С», и это прозвище, которого у него никогда раньше не было. Он и Дэвид Кепп написали мне потрясающую роль. Стивен — один из самых удивительных людей, которых я встречала. Я выросла на его фильмах — «Челюсти», «Индиана Джонс», «Список Шиндлера». Попытка описать его влияние словами почти обесценивает его. Настолько он влиятелен.

Новый фильм Стивена Спилберга будет посвящён НЛО. Подробности сюжета пока не известны. Главные роли, помимо Блант, сыграли Колман Доминго («Синг-Синг»), Колин Фёрт («Король говорит!») и Джош О'Коннор («Божья земля»). Премьера ленты состоится 12 июня 2026 года.