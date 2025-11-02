Умер кинооператор, снявший «Терминатора» и «Час пик»

На 89-м году жизни скончался номинант на премию "Оскар" - кинооператор Адам Гринберг.

© Российская Газета

О смерти кинодеятеля 30 октября в социальных сетах сообщил его друг и коллега Авраам Карпик, передает Deadline. Причина смерти не раскрывается.

Они работали вместе работавший над фильмом Дж. Ли Томпсона "Посол".

"Адам говорил не для того, чтобы произвести впечатление, - он говорил, чтобы наладить контакт. Он не руководил, указывая, он подавал пример", - написал Авраам Карпик в некрологе.

Адам Гринберг родился в 1937 году в Кракове, вырос в Тель-Авиве, где в 1950-х и 1960-х годах начал работать техником кинолаборатории и оператором-документалистом. Он работал с Джеймсом Кэмероном над двумя первыми "Терминаторами".

В его фильмографии также "Однажды укушенный", "Ла Бамба", "Трое мужчин и младенец", "Тёрнер и Хуч", "Привидение", "Действуй, сестра", "Час пик", "Инспектор Гаджет", "Змеиный полет" и многие другие картины.